Проект Европейской Суперлиги пытались продвинуть путём интернет-атак в соцсетях

Президент «Реала» Флорентино Перес пытался продвинуть проект Европейской Суперлиги путём интернет-атак в социальных сетях, информирует Marca со ссылкой на исследование Digital Pandemia.

Согласно результатам исследования, в социальных сетях, прежде всего в «Твиттере», искусственно была создана активность в поддержку Европейской Суперлиги и непосредственно её президента Флорентино Переса. Тысячи «ботов» и фейковых аккаунтов писали хештеги и делали твиты в поддержку нового турнира и его основателя. При этом примерно половина записей о Суперлиге в «Твиттере» была размещена аккаунтами без подписчиков и подписок.

Отмечается, что также интернет-атака была направлена на дискредитацию президента УЕФА Александера Чеферина, который публично критиковал проект Суперлиги. В сети регулярно появлялись посты с критикой Чеферина от фейковых и пустых профилей.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».