Матч Хорватия – Россия обслужит бригада арбитров из Нидерландов

УЕФА назначил арбитров на матчи 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2022. Решающую игру группы H Хорватия — Россия обслужит судейская бригада из Нидерландов, информирует официальный сайт Королевского футбольного союза страны.
Главным арбитром матча Хорватия — Россия назначен Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессель Стигстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.
Напомним, матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
После восьми отборочных матчей сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков за 8 матчей. Ближайшим преследователем россиян является именно Хорватия, в активе которой 17 очков.
- 11 ноября 2021
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