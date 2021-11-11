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Матч Хорватия – Россия обслужит бригада арбитров из Нидерландов

Матч Хорватия – Россия обслужит бригада арбитров из Нидерландов
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УЕФА назначил арбитров на матчи 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2022. Решающую игру группы H Хорватия — Россия обслужит судейская бригада из Нидерландов, информирует официальный сайт Королевского футбольного союза страны.

Главным арбитром матча Хорватия — Россия назначен Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессель Стигстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.

Напомним, матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

После восьми отборочных матчей сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков за 8 матчей. Ближайшим преследователем россиян является именно Хорватия, в активе которой 17 очков.

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