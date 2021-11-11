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Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
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Сборная России сыграет в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Кипра. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Сегодня, 11 ноября, сборная России примет на своём поле национальную команду Кипра в матче 9-го тура отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск. Встречу обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Стефански. Ассистировать ему будут Давид Голис и Михал Обукович.

Напомним, после восьми матчей квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Кипр (5) – на последнем, шестом месте. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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