«Его все боялись». Арсен Венгер рассказал об отношениях с Алексом Фергюсоном
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношениях с легендарным наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
«Алекс Фергюсон был доминирующей фигурой в английском футболе. Его все боялись — от прессы до судей. Я подумал, что это отличная возможность для меня показать, что не только в Англии знают, как надо играть в футбол. Я был готов к нашей борьбе.
Иногда наши отношения были очень агрессивными, особенно после матчей. Когда вы сражаетесь за победу, то превращаетесь в двух львов. Твоё единственное желание — победить льва, который тебе противостоит. Я в футболе никого не боялся», — приводит слова Венгера Mirror.
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