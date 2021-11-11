«Его все боялись». Арсен Венгер рассказал об отношениях с Алексом Фергюсоном

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношениях с легендарным наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Алекс Фергюсон был доминирующей фигурой в английском футболе. Его все боялись — от прессы до судей. Я подумал, что это отличная возможность для меня показать, что не только в Англии знают, как надо играть в футбол. Я был готов к нашей борьбе.

Иногда наши отношения были очень агрессивными, особенно после матчей. Когда вы сражаетесь за победу, то превращаетесь в двух львов. Твоё единственное желание — победить льва, который тебе противостоит. Я в футболе никого не боялся», — приводит слова Венгера Mirror.

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