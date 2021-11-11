Джеррард выступил с заявлением после назначения на пост наставника «Астон Виллы»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Астон Виллы».

«Астон Вилла» — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером.

После переговоров с руководителями для меня очевидно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, и я с нетерпением жду возможности помочь им в достижении целей.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с «Рейнджерс», за предоставленную мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом. Помочь им завоевать рекордное 55-е чемпионство – это то, что всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем», — приводит слова Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».

Напомним, «Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В последнем матче АПЛ «львы» уступили «Саутгемптону» со счётом 0:1.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»