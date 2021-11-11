В «Астон Вилле» прокомментировали назначение Джеррарда главным тренером

Генеральный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу прокомментировал назначение экс-футболиста сборной Англии Стивена Джеррарда на пост наставника команды из Бирмингема.

«Совет директоров «Астон Виллы» рад назначить Стивена Джеррарда новым главным тренером команды. После того, как Стивен перешёл на тренерскую работу после своей блестящей игровой карьеры, он начал работу с молодёжью в «Ливерпуле». Это важный опыт, который ценит «Астон Вилла».

Затем он принял смелое решение испытать себя в напряженной среде одного из старейших шотландских клубов. Его последующее достижение — завоевание титула Премьер-лиги с «Глазго Рейнджерс» действительно привлекло наше внимание, как и его большой европейских опыт.

В ходе переговоров стало ясно, что тренерские амбиции, философия и ценности Стивена полностью совпадают с философией «Астон Виллы». Мы рады, что Джеррард согласился возглавить нас в новом этапе наших амбициозных планов, поскольку мы надеемся развить прогресс, достигнутый в последние годы», — приводит слова Перслоу официальный сайт «Астон Виллы».