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«Какая-то беда». Арбитр Федотов – о назначении Маккели на матч Хорватия – Россия

«Какая-то беда». Арбитр Федотов – о назначении Маккели на матч Хорватия – Россия
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судьи из Нидерландов Данни Маккели на матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 Хорватия — Россия.

«Назначение Маккели – это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить – доверия она не вызывает. Почему он часто получает назначения? Это значит, что он нравится Розетти. Всё пошло ещё с чемпионата Европы – там он явно ошибался, но всё равно получал назначения. Кто-то его лоббирует. Маккели ошибался в матче Италии и Турции, потом устроил скандал, назначив пенальти в ворота Дании в полуфинале Англии, а недавно выдумал удаление в игре «Ливерпуля» и «Атлетико».

Успокоить болельщиков России может только одно: все назначения судей на наши матчи были точечными. Арбитры против нас не ошибались, а иногда даже помогали – например, не показали вторую карточку Сутормину в игре со Словенией. РФС не мог не участвовать в обсуждении назначения главного арбитра на решающий матч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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