Форвард «Лидса» высказался в поддержку Линекера, Гари отреагировал

Нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд рассказал, как реагирует на точку зрения болельщиков о том, что игрокам стоит концентрироваться только на футболе.
«Это меня задевает. Я видел в «Твиттере», как люди набросились на Гари Линекера за то, что он говорит о политике. По их словам, ему нужно рассказывать лишь о футболе. Это нонсенс. Если все будут говорить лишь о своих профессиях, то жизнь станет скучной, а во-вторых, мы не сможем двигаться дальше.
Иногда мне говорят, чтобы я сосредоточился на футболе. Это настолько глупо… Я могу концентрироваться на футболе, стараясь при этом что-то изменить», — цитирует Бэмфорда Joe.
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер оценил высказывание Бэмфорда, написав в своём «твиттере»: «Отлично сказано, Патрик Бэмфорд. Фраза «сосредоточься на футболе» звучит, лишь когда с нами не согласны».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Бэмфорд провёл 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Видео гола Бэмфорда в матче с «Бёрнли»
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