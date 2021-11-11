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«Можно немного порадоваться». Хохлов оценил победу сборной России над Кипром со счётом 6:0

«Можно немного порадоваться». Хохлов оценил победу сборной России над Кипром со счётом 6:0
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча между Россией и Кипром (6:0).

«Поздравляю всех с уверенной победой, ребята молодцы. Первый тайм проходил с нашим преимуществом, но достаточно тяжеловато: была вязкая и не очень яркая игра. Во втором тайме как только начали играть чуть быстрее, всё сразу стало получаться, пошли голы. Хорошая победа с крупным счётом и отличный задел перед матчем с Хорватией — это добавит ребятам уверенности.

Отлично, что сборная России мало пропускает — меня это не удивляет. Валерий Георгиевич грамотно выстраивает оборону. Сборная России и должна была обыгрывать Кипр, теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу. Сейчас можно немного порадоваться яркой победе, а завтра начинать готовиться к важнейшей игре», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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