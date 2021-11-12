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Испания обыграла Грецию и вышла на первое место в группе квалификации ЧМ-2022

Испания обыграла Грецию и вышла на первое место в группе квалификации ЧМ-2022
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В Афинах (Греция) завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Греции на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» принимала Испанию.

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч испанцы забили на 26-й минуте. Пенальти реализовал Пабло Сарабия. После этого у испанцев были хорошие шансы увеличить преимущество в счёте, но он так и не изменился.

Сборная Испании набрала 16 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы B. 2-е место в этой группе занимает Швеция, набравшая 15 очков. Греция осталась на 3-м месте (9) и лишилась шансов на выход на чемпионат мира.

В заключительном туре сборная Испании будет принимать Швецию. В этой встрече определится команда, которая попадёт на чемпионат мира напрямую. Сборная, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Сарабия – 26' (пен)
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