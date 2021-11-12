Впервые за 52 года Германия забила 9 мячей в отборочной игре к чемпионату мира

Вчера, в четверг, 11 ноября, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия) проходил матч отбора на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Германии и Лихтенштейна. Противостояние завершилось со счётом 9:0 в пользу хозяев.
Как отмечает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», сборная Германии забила девять мячей в отборочной игре к чемпионату мира впервые за 52 года.
Напомним, счёт в матче на 11-й минуте открыл Илкай Гюндоган. Затем Даниэль Кауфман забил автогол. После этого Лерой Зане благодаря пасу Леона Горецки забил 3-й гол хозяев. Через несколько секунд Марко Ройс увеличил преимущество хозяев. В начале 2-го тайма Лерой Зане забил 5-й мяч. Затем голами отличились Томас Мюллер, Ридле Баку, а на 89-й минуте лихтенштеец Макс Гопель забил автогол, установив финальный счёт в матче.
Германия, набрав 24 очка в 9 матчах, уже обеспечила себе участие на ЧМ-2022, заняв первое место в группе J. В заключительном туре подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют на выезде с Арменией.
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