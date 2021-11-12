Де Брёйне признался, что Гвардиола не смог разобрать тактику «МЮ» перед очной встречей

30-летний бельгийский атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал забавную историю о тактической подготовке команды перед гостевым матчем с «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 11-м туре чемпионата Англии.

«За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий перед встречей с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола сказал: «Мы не знаем, как они будут играть. Будет видно». И мы прекратили занятие через 10 минут или около того.

Чаще всего, Хосеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, поэтому он не знал, что делать. Мы сделали то, что делаем всегда, но Гвардиола не знал заранее, будут ли они играть с пятью защитниками, или с четырьмя, или с ромбом в центре поля, или с трёмя атакующими хавбеками впереди», — цитирует Де Брёйне Goal со ссылкой на подкаст MidMid.

На «Чемпионате» доступно видео лучших моментов встречи «Ман Юнайтед» — «Ман Сити» (2:0).