Борис Игнатьев: сборная России учила киприотов играть в футбол

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу национальной команды в матче 9-го тура групповой стадии квалификации на ЧМ-2022 с Кипром (6:0).

«Конечно, если брать матч в целом и его результат, то можно сказать, что мы обескуражили кипрскую команду и её болельщиков, но и порадовали этим результатом наших болельщиков, которые находятся в предвкушении серьёзных результатов к чемпионату мира. Может быть, разнятся два тайма, в первые 15 минут первой половины матча мы играли в футбол, который мы показали во втором тайме. Мы не дали сегодня ни глотка воздуха киприотам, во втором тайме в особенности, они позволили нам делать всё, что мы умеем.

Второй тайм мне очень понравился с точки зрения игры на повышенных скоростях, динамики действий. Конечно, было замечено меньше технического брака, чем в первом тайме после забитого нами гола, где мы явно сбросили проявление скоростных возможностей. Отсюда второй тайм по результату и по качеству разнится с первым.

Есть позиции, которые нужно пересмотреть, были игроки, которым дали ещё лучше подготовиться к матчу с хорватами. Думаю, что там нужно усилить оборонительные действия и в середине поля, и в линии обороны. Думаю, что Карпин это пересмотрит и усилит кадровые возможности нашей команды. Это будут разные игры, здесь мы учили киприотов играть в футбол, а там будут две равные команды, у которых на кону стоит очень много», — приводит слова Игнатьева ТАСС.