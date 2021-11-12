Россия в матче с Кипром одержала свою самую крупную победу в квалификации к ЧМ с 1965 года

Разгромная победа сборной России над Кипром со счётом 6:0 в матче 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, который состоялся в Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе «Газпром-Арена», вошла в историю национальной команды. Об этом информирует OptaIvan в «Твиттере».

Как отмечает источник, сборная России в матче с Кипром одержала свою самую крупную победу в квалификации к чемпионатам мира с июня 1965 года, когда сборная СССР обыграла Данию (6:0).

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Отметим, что потеря очков подопечными Златко Далича означает гарантированный выход на чемпионат мира – 2022 для сборной России.