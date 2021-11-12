Далич: я ожидал, что Россия где-то оступится и Хорватия досрочно выйдет с первого места

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем решающем матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой России.

«Было бы некрасиво говорить о сборной России до матча с Мальтой. С моей стороны это было бы нехорошо и самонадеянно. Однако теперь мы можем забыть о Мальте и сконцентрироваться на России.

Сборная России — это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не играла с кем-то сильнее Словакии и Словении. Честно говоря, я ожидал, что русские где-то оступятся, и поэтому ранее говорил, что нам хватит 21 очка, чтобы пройти в Катар. Однако они не оступились, и теперь нам предстоит решающая игра.

Может быть, это даже хорошо, что нам не хватило очков для досрочного решения задачи. Это обеспечило интенсивную подготовку.

В России появился новый тренер, который привнёс новую энергию и обновил состав, дал возможность проявить себя молодым игрокам. Мы знаем, что нас ждёт и как подготовиться к матчу с Россией. Если мы сыграем так, как в последних шести матчах, я не сомневаюсь в нашем триумфе», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.