В РФС объяснили, почему часть фанатов покинула трибуны во время матча Россия — Кипр

В Российском футбольном союзе прокомментировали уход болельщиков с трибун во время матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 Россия – Кипр (6:0).
«По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не связан непосредственно с игрой сборной и не был заранее спланированной акцией. Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками, который был быстро разрешён службой безопасности стадиона и стюардами. Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки.
Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионату» Андрею Панкову.
- 12 ноября 2021
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