Петрич: перед игрой с Англией русские игроки просили Плетикосу и Олича победить ради них

Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал, как российские футболисты просили переиграть национальную команду Англии в 2008 году.



«У нас был прекрасный настрой. Мы гарантировали себе место на Евро после матча с Македонией, много праздновали. На «Уэмбли» ехали без всякого давления. Это было прекрасное чувство.



Всё ощущалось как подарок. Готовились ровно так же, как и к предыдущим играм. Мы не собирались делать ротацию, хотели играть честно, хотели выложиться на все 100% в Лондоне, потому что победить Англию на «Уэмбли» – это что-то особенное.



Перед игрой из россиян мне никто не писал. Сообщения от своих одноклубников получали Плетикоса, Олич. Русские игроки писали им: «Удачи вам! Отдайте все силы, сделайте это для нас», — сказал Петрич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.