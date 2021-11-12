«Передайте Федуну, что я всё ещё жду «Мерседес». Гол Петрича вытащил Россию на Евро-2008

Россия максимально близка к выходу на чемпионат мира. Это тот случай, когда всё зависит от нас: не проигрываем в Сплите Хорватии – едем в Катар. Но все мы помним случай, когда для выхода на чемпионат Европы 2008 года нам нужно было чудо – победа немотивированной Хорватии над Англией у неё дома. И это чудо случилось – хорваты победили 3:2 и за уши вытянули нас на Евро, а что было на турнире – вы прекрасно помните. Победный гол в том матче забил Младен Петрич. Мы созвонились с ним и вспомнили ту игру.

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— Чем ты сейчас занимаешься?

— Я работаю на телевидении в Германии, где обозреваю АПЛ, и в Швейцарии на Лиге чемпионов.

— Совсем скоро решающий матч между Хорватией и Россией. Ты уверен в победе своих?

— Игры между нашими странами всегда хорошего качества. У вас отличная команда. Матчи между Россией и Хорватией всегда очень равные. Так было и в моё футбольное время, и сейчас то же самое. Уверен, что легко нам не будет, придётся очень тяжело. Но тот факт, что Хорватия играет дома, делает её небольшим фаворитом.

— Ловрен сказал, что в Сплите Россия почувствует себя в «гостях у дьявола». Там действительно настолько огненная атмосфера?

— Да, это так. Хорватия очень много лет играла отборочные матчи исключительно в Загребе. В Сплите были только товарищеские игры. Люди в Сплите соскучились по важным матчам сборной. Нет сомнений, что там будет просто фантастическая атмосфера. России будет тяжело из-за этого.

— Как тебе нынешняя сборная Хорватии?

— Люди многого от неё ждут после серебра на чемпионате мира в России. У нас всегда были топовые игроки, но с 2018 года многие из них закончили выступление за сборную. Мы по-прежнему можем победить любую команду в мире, но Хорватия уже не такая сильная, как была три года назад. У России есть шансы, но я не буду советовать вашей команде, как надо сыграть, чтобы добиться результата (смеётся).

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— Теперь к 2007 году. Как вы готовились к той игре с Англией? Хорватии уже ничего не было нужно, сборная гарантировала себе первое место в группе.

— У нас был прекрасный настрой. Мы гарантировали себе место на Евро после матча с Македонией, много праздновали. На «Уэмбли» ехали без всякого давления. Это было прекрасное чувство. Всё ощущалось, как подарок. Готовились ровно так же, как и к предыдущим играм. Мы не собирались делать ротацию, хотели играть честно, хотели выложиться на все 100% в Лондоне, потому что победить Англию на «Уэмбли» – это что-то особенное.

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

— Тебе кто-то писал из россиян перед игрой с просьбой помочь?

— Перед игрой – нет. Сообщения от своих одноклубников получали Плетикоса, Олич. Русские игроки писали им: «Удачи вам! Отдайте все силы, сделайте это для нас».

— Перед той игрой владелец «Спартака» Леонид Федун пообещал подарить игрокам Хорватии по «Мерседесу», если вы победите Англию. Ты слышал об этом?

— Да! Я услышал об этом уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы. Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеётся).

— Было желание помочь именно России?

— В первую очередь, мы победили Англию для себя. Я помню, что после нашей победы над ними в Хорватии многие английские СМИ писали, что нам повезло и прочее бла-бла-бла. Мы хотели показать, что заняли первое место в группе не потому, что везунчики, а потому, что были лучше всех. Мы это сделали для себя, страны и фанатов. Это было классное достижение для такой маленькой страны, как Хорватия. Но, конечно, нам было приятно помочь именно России, потому что у многих были друзья в вашей стране, Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не Англия.

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— Что говорил Билич перед игрой?

— Ничего особенного он не приготовил. Славен всегда был очень спокоен в раздевалке. Он сказал: «Просто наслаждайтесь прекрасным стадионом, классной игрой. На вас сегодня смотрит весь мир, веселитесь».

— Но на бровке он не был таким спокойным. Особенно после твоего гола.

— Да. Я никогда его таким не видел (смеётся). Меня удивило, насколько счастлив он был. Но это огромное достижение для такого молодого тренера – обыграть Англию у неё дома и занять первое место в сложной группе.

— Ты начинал ту игру на скамейке. Как сейчас вспоминается матч?

— Помню, что я приболел прямо перед матчем. У меня была температура за день до игры, так что на поле я мог вообще не появиться. Просто надеялся, что на утро буду готов сыграть. Очень хотел выйти на «Уэмбли». В первом тайме мы очень быстро и легко повели со счётом 2:0, я даже удивился, что всё пошло вот так. После первого гола англичане были в шоке. Во втором тайме Англия сделала замены, начала постоянно прессинговать, закидывать мяч на Крауча, нам стало тяжелее обороняться. Помню, что первый гол англичане забили с пенальти, которого и близко не было! Если бы тогда был VAR, этот пенальти никогда бы не назначили. Потом счёт стал 2:2, мы провели свои замены, я вышел на поле и нанёс классный удар после паса Праньича. Это был мой день.

— Что Билич говорил перед твоим выходом на поле?

— «Наслаждайся и покажи всем, на что ты способен. Помоги нам выходить из-под прессинга, сохраняй мяч».

— Как ты решился на тот удар?

— Очень много раз в моей карьере люди говорили мне: «Бей больше, у тебя отличный удар». В тот период моей карьеры мне действительно давались удары издалека, я забил много голов таким образом. Получил пас, увидел возможность и пробил. В этот удар я вложил всю свою страсть, в итоге вошёл в историю.

— Какие мысли были в голове, когда мяч залетел в сетку?

— Это было забавно, потому что обычно после голов я спокоен и почти не праздную. Редко после голов мне сносит крышу, но после этого удара первая мысль у меня была: «Ох, чувак, что ты сейчас сделал?». Я побежал к нашим фанатам, встал перед ними с раскинутыми руками. 20 тысяч хорватов просто ликовали, стадион затрясся. Английские фанаты были в полном шоке.

Фото: Clive Mason/Getty Images

— Что было после игры?

— На поле мы долго праздновали с фанатами, пели песни. В раздевалке просто обнимались, мы гордились друг другом. Не помню получал ли я такое количество сообщений когда-либо в жизни, как после того матча. Российские фанаты писали мне в социальных сетях, благодарили, называли русским героем. Я был удивлён, сколько слов благодарности получил от россиян. Причём это было не только после матча, но и в последующие годы, когда русские видели меня где-то, они говорили о том голе, благодарили.

— Какие-то подарки получил от россиян?

— Ни разу. Самым крутым подарком мог бы стать «Мерседес», но… (смеётся). Но когда я читал все сообщения, очень радовался, что это так много значит для русских, я видел в новостях, как вы праздновали. Это делало меня счастливым. В следующие несколько дней я осознал, насколько это круто. Получал сообщения не только от россиян, но и со всего мира. Мне никогда не звонили столько журналистов, как после того матча.

— Английские фанаты писали что-то гневное?

— Через несколько лет я играл в Англии. И я ни разу не слышал от них ничего плохого. Они были максимально честны, признавали, что тогда мы были сильнее. Это круто.

— Это самый крутой гол в твоей карьере?

— С точки зрения результата – нет, потому что мы уже вышли на Евро. Но с точки зрения эмоций и того внимания, которое он привлёк, – да. Это самый популярный гол в моей жизни.

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— Та Хорватия была очень сильной. Как так получилось, что Россия в 2008-м выступила лучше вас?

— Мы действительно были в полном порядке, у нас была фантастическая команда. Мы реально могли выиграть тот Евро. В группе выиграли все три матча, победили Германию, причём мы были просто лучше них в той игре. Нам просто катастрофически не повезло против Турции. Мы были лучше, но соперник сравнял счёт на последней секунде дополнительного времени. Если бы мы вышли в полуфинал, то снова играли бы с Германией. У нас были бы отличные шансы выйти в финал. Не повезло, так бывает.

— Вы смотрели игру России с Нидерландами?

— Да, всей командой. Помню, что много обсуждали тот матч с ребятами. Россия тогда играла потрясающе. Вы можете всегда гордиться тем матчем.