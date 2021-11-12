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«Динамо» готово заплатить € 8 млн за полузащитника «Фенербахче»

«Динамо» готово заплатить € 8 млн за полузащитника «Фенербахче»
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Полузащитник «Фенербахче» Димитриос Пелькас может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 28-летнего греческого футболиста заинтересовано московское «Динамо», информирует CNN Turk.

Согласно сведениям источника, у Пелькаса натянутые отношения с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой, что влияет на положение игрока в команде. «Динамо» хочет воспользоваться этой ситуацией и готово предложить за Димитриоса € 8 млн.

В нынешнем сезоне на счету Пелькаса 11 матчей в составе «Фенербахче». Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, прошлым летом Пелькаса пытался подписать московский «Спартака», но «Фенербахче» отклонил предложение красно-белых в размере € 8,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.

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