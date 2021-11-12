Логашов: Халк обматерил Вилкова, а тот даже жёлтую карточку не показал

Экс-защитник «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов рассказал, кого из судей считает самым нелюбимым.



«Самый нелюбимый судья – Вилков. Он какой-то вообще… С «Локомотивом» как раз против «Зенита» играли – тот матч, когда они на Миранчука побежали всей командой, просили удалить его. Фол был на их стороне поля, а они ввели мяч чуть ли не у нашей скамейки. Вилков сказал перебить, Миранчук просто мяч в их сторону ударил. Там такое началось!



Так вот, играем с «Зенитом», в один момент Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты – гей, ты мразь, иди куда подальше» (в оригинале использованы более грубые слова. — Прим. «Чемпионата»). Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели. Вся команда это видела, все видели, а у Халка карточка уже была. И этот ему ничего не показал, просто: «Ми-ми, отойди, отойди». А если бы я или кто-то ещё так сделал, он бы удалил и потом ещё написал, что вот, он за языком не следит», — цитирует Логашова Sports.ru.

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