«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Логашовым

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым.
«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Логашова в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объёме. Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову задолженность Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Применить к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Ростова» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Логашовым, установленных настоящим решением», — говорится в тексте решения на официальном сайте РФС.
- 11 ноября 2021
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