Милевский: мы в «Тосно» пили и вышли в Премьер-Лигу

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский заявил, что выпивал вместе с другими футболистами «Тосно» на пути к выходу в РПЛ, но это не помешало команде добиться своей цели. Напомним, «Тосно» вышел в элитный дивизион чемпионата России по итогам сезона-2016/2017, однако продержался там всего год.
«В то время мы так хотели играть в футбол, так хотели помочь родителям. Мы хотели заработать что-то, чтобы им принести. А у нынешних игроков я этого не вижу. Выходят и ножки убирают, подпрыгивают. Ну это не то! Раньше были в «Спартаке» Титов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь. А сейчас кто там играет?
Раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют? Мы в «Тосно» пили. И вышли в Премьер-Лигу тогда. Мы команду не пропили, а всё сделали для них» — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В сентябре 2021 года Артём Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Нападающий начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», «Динамо» из Бреста, российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».
- 12 ноября 2021
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