«Ну что ты, жирный, бегаешь? Тебе не тяжело?» Логашов – о словах Карпина на тренировках

Экс-защитник «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.



«У него силовые даже не на сборах. Во время сезона в неделю были один или два дня с двухразовой тренировкой. Сначала тяжело, потом привыкаешь, идёт на пользу. Георгич приучил больше следить за собой – ходить в зал, правильно питаться.



До Карпина в отпуске я ничего не делал: путешествовал, отдыхал, мяча вообще не касался. Как попал к Георгичу, так понял, что надо заниматься до сборов – не ерундой, а именно готовиться к ним. У него на сборах очень тяжело: бега, много аэробной работы. Если приезжаешь неготовый, сразу всё болит. Плюс на тебя надевают датчики – считывают пульс, пробег, их не обманешь никак. Если не готов, то не готов. И тебе же от этого хуже, потому что команда двигается вперёд, а ты топчешься на месте.



Мне худеть не приходилось. Один раз только после карантина пришёл, вес – 75,5 кг. Получается, полтора килограмма лишних. Он чуть-чуть поприкалывался: «Ну что ты, жирный, бегаешь? Тебе не тяжело?» Но в целом считаю, что следить за весом – это правильно. Те ребята, которые играли у него, почувствовали это на себе. Когда ты весишь оптимально, то на поле чувствуешь себя гораздо лучше, выдаёшь больший объем работы», — цитирует Логашова Sports.ru.

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