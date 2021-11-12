Милевский: видел, как в раздевалке Карпин и футболисты сборной кричали про Дзюбу

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский рассказал об увиденном в интернете видеоролике, на котором футболисты и тренерский штаб сборной России в раздевалке после матче поют кричалку с ненормативной лексикой в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ролик оказался любительским монтажом. Аудиодорожка с фанатской кричалкой про Дзюбу наложена в нашумевшее видео, на котором Валерий Карпин вместе с игроками исполняет песню «Валера, Валера!»

«Я видел, как в раздевалке Карпин и футболисты сборной кричали про Дзюбу. Ох, это было… Про Валеру кричали? Да нет, там про Дзюбу было. Монтаж был? А я думал, что это правда. Когда увидел, я охренел. Думал, жесть какая-то. Георгич ходит, руками машет. И Джикия сидит, качается такой. Вот ваши монтажёры меня развели» — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в сентябре 2021 года Артём Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Нападающий начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», «Динамо» из Бреста, российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».