Вадим Карпов рассказал о своих детских кумирах

Защитник ивановского «Текстильщика» Вадим Карпов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, рассказал о своих кумирах детства.
«Криштиану Роналду был кумиром. А любимой командой — «Манчестер Юнайтед». В детстве я хотел стать нападающим, а именно Роналду был тем игроком, на которого я хотел быть похож. Ну, и «Манчестер Юнайтед» мне нравится своей историей. Особенно команда времён Фергюссона. Из защитников мне нравятся Вирджил ван Дейк и Тиагу Сильва. Сильва очень цепкий игрок, также очень выразительны его человеческие качества, он настоящий лидер! Что касается ван Дейка, то он прирождённый защитник, один из лучших в плане борьбы за верховые мячи. Не скажу, что хочу быть похожим на них, но брать лучшее от лучших – это важно», — цитирует Карпова пресс-служба клуба.
- 12 ноября 2021
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