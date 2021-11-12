«Барселона» оштрафует Дембеле, который опоздал на тренировку на 3 минуты

Французский полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле будет оштрафован руководством клуба. Об этом сообщил журналист Жорди Бланко в своём «твиттере».



По информации источника, француз станет первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный недавно пришедшим главным тренером команды Хави. Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе, – 8:30. По новым правилам, установленным главным тренером, футболисты должны приезжать на базу за 90 минут до начала основной тренировки.

Недавно у Дембеле было диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Усман выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.