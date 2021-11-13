«Поскорее дебютировать в Бундеслиге». Сборная России поздравила Лунёва с днём рождения

Сборная России в своём «твиттере» поздравила вратаря «Байера» Андрея Лунёва с днём рождения. Сегодня, 13 ноября, голкиперу исполнилось 30 лет.



«Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.



Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.



По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей не провёл за «фармацевтов» ни одного матча.

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