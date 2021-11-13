Дортмундская «Боруссия» хочет зимой арендовать хавбека «Челси» Зиеша

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может зимой сменить клуб, сообщает Bild.
По информации источника, в услугах 28-летнего марокканского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб рассчитывает арендовать Зиеша в зимнее трансферное окно. Отмечается, что «Челси» готов отдать игрока в аренду.
Напомним, Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Зиеш играл за нидерландские клубы «Херенвен», «Твенте» и «Аякс». С 2015 года полузащитник вызывается в национальную команду Марокко.
Дортмундская «Боруссия» в 11 встречах набрала 24 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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