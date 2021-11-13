Обамеянг рассказал о несостоявшемся переходе в «Тоттенхэм»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что был близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур».



«Несколько лет назад я был близок к тому, чтобы заключить контракт с «Тоттенхэм Хотспур». Не знаю, что пошло не так, но сейчас я играю за «Арсенал». Думаю, тогда я ещё играл за «Сент-Этьен». Меня пригласили в Лондон, предложили посетить клубную базу «Тоттенхэма», всё прошло нормально. Однако на следующий день они мне не перезвонили. Ничего страшного, я рад, как всё сложилось. Рад играть за «Арсенал», — приводит слова Обамеянга Sky Sports.

Напомним, Обамеянг выступает за «Арсенал» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Англии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Лучшие фотографии АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.