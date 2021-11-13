Мостовой: Россия идёт хорошо, но когда-то это закончится. В стыках нет ничего страшного

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.

«Второе место у нас уже есть. Ничего страшного, если останемся в стыковых матчах. Будет даже интереснее. Но нас устраивает ничья. Если бы мы сейчас ехали с раскладом, что нам нужна только победа, то было бы намного сложнее.



Из своего огромного опыта могу сказать, что футболисты никогда не выходят играть на ничью. Любой игрок выходит на поле забивать. Другое дело, что в процессе игры ты понимаешь, что они начинают нервничать, сопернику нужна победа, начинаешь потихоньку тянуть время. Мы с Испанией в 2018-м установили антирекорд по всем показателям, но стали героями.



Если мы первыми забьём гол, то это даст нам огромное преимущество. Сейчас многое на удивление у сборной складывается удачно. Словакам по игре проиграли, со словенцами было 50/50, но везде набрали очки. По ощущениям всё идёт хорошо. Когда-то это должно закончиться, но хорошо бы, чтобы не с Хорватией. Но если проиграем, то не потеряем шансов выйти на чемпионат мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.