«Нефтехимик» прервал серию из двух поражений, обыграв «Металлург»

В Липецке на стадионе «Металлург» завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Металлург» принимал «Нефтехимик».



Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 27-й минуте гостей вперёд вывел Давид Хубаев. «Металлург» отыгрался на 32-й минуте, отличился Юрий Завезён. Но уже в концовке первого тайма Александр Юшин, являющийся лучшим бомбардиром ФНЛ, забил очередной мяч.



Во втором тайме счёт уже не менялся. «Нефтехимик» удержал победу.



Клуб из Нижнекамска прервал серию из двух поражений. «Нефтехимик» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Металлург» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, набрав 18 очков.



В следующем туре «Нефтехимик» будет принимать «Балтику», а «Металлург» сыграет в гостях с «Ротором».