Тедеско ждёт предложения от «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на должность главного тренера «Фенербахче», сообщает Fotomac.
Нынешний наставник турецкой команды Витор Перейра близок к отставке. Кроме Тедеско, среди потенциальных сменщиков португальца называются Франческо Фариоли и Абель Феррейра. При этом Тедеско с нетерпением ждёт возможного предложения от «Фенербахче».
В 12 матчах турецкой Суперлиги «Фенербахче» набрал 20 очков и занимает седьмое место, отставая от лидирующего «Трабзонспора» на 10 очков.
Сообщалось, что Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта» и отклонил предложение «Герты».
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.
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