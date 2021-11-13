Тедеско ждёт предложения от «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на должность главного тренера «Фенербахче», сообщает Fotomac.

Нынешний наставник турецкой команды Витор Перейра близок к отставке. Кроме Тедеско, среди потенциальных сменщиков португальца называются Франческо Фариоли и Абель Феррейра. При этом Тедеско с нетерпением ждёт возможного предложения от «Фенербахче».

В 12 матчах турецкой Суперлиги «Фенербахче» набрал 20 очков и занимает седьмое место, отставая от лидирующего «Трабзонспора» на 10 очков.



Сообщалось, что Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта» и отклонил предложение «Герты».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.