Бывший полузащитник сборной Хорватии Леко: Виду отчитали за выкрик «Слава Украине»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Ерко Леко признался, что его сильно удивил удар форварда сборной России Фёдора Смолова во время послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Смолов не реализовал пенальти, сборная России в итоге уступила Хорватии и не смогла выйти в полуфинал. Нападающий российской команды пробил паненкой. Также он рассказал, как отнёсся к выкрикам «Слава Украине» в исполнении футболистов команды Домагойя Виды и Огнена Вукоевича.



«Мы были в шоке, что Смолов выбрал паненку для удара. На одном из хорватских сайтов написали, что Смолов недооценил серьёзность ситуации, и я согласен с этим. Хотя, помню, Милевский на ЧМ-2006 забил Швейцарии паненкой — и ничего. Тут нужно быть уверенным на сто процентов, что ты забьёшь. Я бы не рисковал так, даже если бы это был обычный матч национального чемпионата.



Вида и Вукоевич кричали на камеру «Слава Украине?» Да, это тоже у нас обсуждалось в Хорватии. Это не было нужно. Хорошо, они играли в украинских клубах, так что передавали привет, но никто из них не понимал, как эта ситуация будет смотреться из России. Вукоевича сразу отчислили из сборной, Виду тоже отчитали. Нужно же понимать, какое есть соперничество между странами. Я всегда говорю, что нужно любить своих, но уважать чужих», — цитирует Леко «Спорт-Экспресс».