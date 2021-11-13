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«Енисей» обыграл в гостях «Аланию» благодаря двум пенальти

«Енисей» обыграл в гостях «Аланию» благодаря двум пенальти
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В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Енисей».

Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. На 40-й минуте «Енисей» заработал пенальти, его реализовал Александр Ломакин. «Алания» отыгралась на 57-й минуте, отличился Ислам Машуков. Но на 66-й минуте гости снова получили право на 11-метровый удар, его снова реализовал Ломакин.

После этого «Алания» устроила штурм ворот соперника, но забить больше не смогла. При этом футболисты и тренеры владикавказцев были недовольны работой арбитра, который в нескольких эпизодах в спорных моментах не назначил пенальти в ворота соперника. Более того, арбитр Кирилл Силантьев удалил главного тренера «Алании» Спартака Гогниева.

Отметим, что в концовке «Енисей» остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Николай Марков.

«Алания» с 39 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» набрал 28 очков и поднялся на 11-е место. В следующем туре «Алания» сыграет в гостях с «Кубанью», а «Енисей» будет принимать «Текстильщик».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
13 ноября 2021, суббота. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Ломакин – 40' (пен)   1:1 Машуков – 57'   1:2 Ломакин – 66' (пен)
Удаления: нет / Марков – 87'
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