«Енисей» обыграл в гостях «Аланию» благодаря двум пенальти

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Енисей».



Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. На 40-й минуте «Енисей» заработал пенальти, его реализовал Александр Ломакин. «Алания» отыгралась на 57-й минуте, отличился Ислам Машуков. Но на 66-й минуте гости снова получили право на 11-метровый удар, его снова реализовал Ломакин.



После этого «Алания» устроила штурм ворот соперника, но забить больше не смогла. При этом футболисты и тренеры владикавказцев были недовольны работой арбитра, который в нескольких эпизодах в спорных моментах не назначил пенальти в ворота соперника. Более того, арбитр Кирилл Силантьев удалил главного тренера «Алании» Спартака Гогниева.



Отметим, что в концовке «Енисей» остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Николай Марков.



«Алания» с 39 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» набрал 28 очков и поднялся на 11-е место. В следующем туре «Алания» сыграет в гостях с «Кубанью», а «Енисей» будет принимать «Текстильщик».