«Енисей» обыграл в гостях «Аланию» благодаря двум пенальти

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Енисей».
Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. На 40-й минуте «Енисей» заработал пенальти, его реализовал Александр Ломакин. «Алания» отыгралась на 57-й минуте, отличился Ислам Машуков. Но на 66-й минуте гости снова получили право на 11-метровый удар, его снова реализовал Ломакин.
После этого «Алания» устроила штурм ворот соперника, но забить больше не смогла. При этом футболисты и тренеры владикавказцев были недовольны работой арбитра, который в нескольких эпизодах в спорных моментах не назначил пенальти в ворота соперника. Более того, арбитр Кирилл Силантьев удалил главного тренера «Алании» Спартака Гогниева.
Отметим, что в концовке «Енисей» остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Николай Марков.
«Алания» с 39 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» набрал 28 очков и поднялся на 11-е место. В следующем туре «Алания» сыграет в гостях с «Кубанью», а «Енисей» будет принимать «Текстильщик».
- 13 ноября 2021
-
18:15
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:15
-
17:09
-
17:08
-
17:01
-
16:52
-
16:52
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:03
-
15:58
-
15:49
-
15:26
-
15:20
-
15:14
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:49