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Каррера стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок»

Каррера стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок»
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«Химки» на следующей неделе планируют назначить нового главного тренера. Как утверждает «РБ Спорт», одним из кандидатов на этот пост является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера. Ещё одним кандидатом является главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

Ранее «Химки» расторгли контракт с Игорем Черевченко. Специалист покинул команду в конце октября. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Игорь Ющенко.

После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.

Каррера после работы в «Спартаке» возглавлял греческий клуб АЕК. Под руководством итальянского специалиста москвичи выиграли чемпионат России.

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