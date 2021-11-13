«Интер» предложит Хандановичу и Перишичу контракты со снижением зарплаты

«Интер» собирается предложить голкиперу Самиру Хандановичу и Ивану Перишичу контракты со снижением зарплаты, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Миланский клуб хочет снизить зарплату футболистов почти вдвое. Сейчас Ханданович получает € 3,5 млн в год плюс бонусы, а Перишичу платят € 5 млн.
Помимо «Интера», Ханданович выступал за «Удинезе», «Тревизо» и «Лацио». Контракт 36-летнего голкипера с миланским клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Ханданович провёл за «Интер» 12 матчей.
Контракт Перишича также рассчитан до конца этого сезона. В сезоне-2021/2022 хорватский полузащитник сыграл 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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