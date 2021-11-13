Доннарумма: конкуренция с Навасом в «ПСЖ» меня беспокоит

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признался, что ему тяжело привыкнуть к своему статусу в парижском клубе. Итальянский вратарь, перешедший в «ПСЖ» перед началом сезона из «Милана», конкурирует за место в стартовом составе с Кейлором Навасом.
«Конкуренция с Навасом не влияет на мою игру. Но это беспокоит. Нелегко привыкнуть к такому, ведь я привык выходить в стартовом составе. Иногда бывает тяжело смириться с тем, что я остаюсь на скамейке запасных. Но я уверен, что ситуация разрешится», — цитирует Доннарумму журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TNTSportsBR.
Ранее СМИ сообщали, что Доннарумма недоволен своим положением в команде. Более того, утверждалось, что он может попытаться покинуть «ПСЖ», учитывая сложившуюся ситуацию. Позднее итальянец опроверг эти слухи, подчеркнув, что он счастлив в Париже.
- 13 ноября 2021
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