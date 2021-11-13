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Дани Алвес обратился к болельщикам «Барселоны» после возвращения в каталонский клуб

Дани Алвес обратился к болельщикам «Барселоны» после возвращения в каталонский клуб
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к болельщикам после возвращения в каталонский клуб.

«Привет, я уже здесь, в Барселоне! Я снова с вами и очень рад вернуться домой. Надеюсь, скоро увидимся.

Очень хочу получить удовольствие и помочь воссоздать ту «Барселону», которую мы так любили», — приводит слова Алвеса пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере».

Обращение Алвеса к болельщикам доступно в «Твиттере» «Барселоны.

Напомним, вчера, 12 ноября, сине-гранатовые объявили о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

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