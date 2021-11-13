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Сборная Норвегии с Норманном не смогла обыграть Латвию

Сборная Норвегии с Норманном не смогла обыграть Латвию
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В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Норвегии сыграла вничью со сборной Латвии. Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) и завершилась со счётом 0:0.

На 82-й минуте нападающий норвежской команды Александр Сёрлот забил гол, но после вмешательства VAR его отменили из-за положения вне игры.

В матче принимали участие бывшие футболисты клубов Российской Премьер-Лиги — Стефан Страндберг («Салернитана») и Матиас Норманн («Норвич Сити»). Форвард сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд из-за травмы не был заявлен за команду.

Норвегия в девяти матчах набрала 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы G. Латвия (6) — на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 9-й тур
13 ноября 2021, суббота. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 0
Латвия
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