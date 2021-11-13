Сборная России опубликовала репортаж о матче с Кипром

Пресс-служба сборной России в YouTube опубликовала видео с репортажем с матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром (6:0), который состоялся в Санкт-Петербурге.
«Крупная победа, радость болельщиков и много-много крутых гостей. Гурам Амарян составил символическую сборную комиков из футболистов России, Андрей Аршавин проанализировал выступление наших парней, а Владимир Стогниенко рассказал, чем его удивила команда Кипра», — говорится в описании ролика.
Права на видео принадлежат РФС.
11 ноября сборная России встречалась с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев поля. Голами в матче отметились Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Счёт в матче на 4-й минуте открыл Александр Ерохин, который оформил дубль в сегодняшнем матче.
- 13 ноября 2021
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