Мама Мампасси: возможность перехода сына есть. «Локомотив» — хороший клуб

Владлена, мама защитника «Шахтёра» Марка Мампасси, который близок к переходу в «Локомотив», рассказала о нынешней ситуации 18-летнего футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист перейдёт в «Локомотив» зимой. Ожидается, что он примет российское гражданство, чтобы не считаться легионером.



«Ещё официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что всё получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идёт только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.



Вариант с «Реймсом» в 2020-м? Планировали играть в «Шахтёре», мечтали об этом. Но так как там сейчас пять человек на место, шанса пришлось бы ждать очень долго. Жизнь футболиста слишком короткая, нужно жить сегодня. «Локомотив» — хороший клуб.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Всё может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.



Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра — если мы ещё даже не перешли. Но, в целом, всё возможно», — приводит слова мамы Мампасси журналист Иван Карпов.