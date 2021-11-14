Карраско поделился эмоциями от выхода сборной Бельгии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Эстонией (3:1) поделился впечатлениями от выхода национальной команды в финальную часть мундиаля.



«Мы невероятно рады, что смогли пройти отборочный турнир на глазах у наших болельщиков. У нас был тяжёлый период после того, как мы не выступали в Лиге наций, но я рад, что мы снова можем отпраздновать успех вместе с теми, кто нас поддерживает», — приводит слова Карраско пресс-служба УЕФА.



Путь в квалификации ЧМ-2022 сборная Бельгии завершит гостевым матчем с Уэльсом. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

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