Игорь Гамула: в Хорватии нас пугают, что будет ад, но России нечего бояться

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится сегодня, 14 ноября.
«Мы можем только надеяться на хороший результат. Будем болеть и переживать за сборную России, а будет, как бог даст. Хотелось бы, чтобы команда сыграла организованно, чтобы у ребят всё получилось. Я работал с Валерием Георгиевичем, желаю ему только удачи. Уверен, Карпин разобрал хорватов и правильно подготовил команду к решающей встрече.
У хорватов очень приличная сборная, они тоже понимают, что сейчас всё на кону. Сегодняшняя игра не на жизнь, а на смерть. В Хорватии все кругом говорят и пугают, что будет ад, но нашей команде нечего бояться. Хотелось бы поехать на чемпионат мира в Катар напрямую, но разве мы что-то потеряем, проиграв? Карпин уже говорил, что самое страшное позади. Конечно этого не хотелось бы, но в любом случае есть шанс попасть через стыки», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 14 ноября 2021
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