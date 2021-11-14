Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Гамула: в Хорватии нас пугают, что будет ад, но России нечего бояться

Игорь Гамула: в Хорватии нас пугают, что будет ад, но России нечего бояться
Комментарии

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится сегодня, 14 ноября.

«Мы можем только надеяться на хороший результат. Будем болеть и переживать за сборную России, а будет, как бог даст. Хотелось бы, чтобы команда сыграла организованно, чтобы у ребят всё получилось. Я работал с Валерием Георгиевичем, желаю ему только удачи. Уверен, Карпин разобрал хорватов и правильно подготовил команду к решающей встрече.

У хорватов очень приличная сборная, они тоже понимают, что сейчас всё на кону. Сегодняшняя игра не на жизнь, а на смерть. В Хорватии все кругом говорят и пугают, что будет ад, но нашей команде нечего бояться. Хотелось бы поехать на чемпионат мира в Катар напрямую, но разве мы что-то потеряем, проиграв? Карпин уже говорил, что самое страшное позади. Конечно этого не хотелось бы, но в любом случае есть шанс попасть через стыки», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021