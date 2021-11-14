«Крылья Советов» разгромили «Химки» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Химки» встречались с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе в Новогорске и завершилась победой самарской команды со счётом 4:0.



В первом тайме счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой. Во второй встрече Липовой оформил дубль. Голами также отметились футболисты самарской команды Дмитрий Цыпченко и Никита Чернов.



Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 14 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (22) располагаются на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).

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