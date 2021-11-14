Сборная России будет играть в стыках за право попасть на чемпионат мира — 2022

Сборная России после поражения в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) будет играть в стыковых матчах за право попасть на турнир в Катаре.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.

Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.