Сборная России нанесла первый удар в сторону ворот хорватов на 74-й минуте

На 74-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии полузащитник сборной России Даниил Фомин нанёс первый удар россиян в сторону ворот голкипера Иво Грбича.



Хорватская команда нанесла 19 ударов по воротам россиян, из них пять — в створ. Владение мячом — 66 на 34 в пользу сборной Хорватии.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.



Напомним, после девяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыгрывают между собой прямую путёвку на чемпионат мира.



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