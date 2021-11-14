Сборная России потерпела первое поражение при Карпине

Сборная России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) потерпела первое поражение под руководством Валерия Карпина.

Напомним, Карпин стартовал в сборной ничьей в домашнем матче с Хорватией (0:0), а затем одержал пять побед кряду – над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0), Словенией (2:1) и Кипром (6:0).

До второго матча с Хорватией сборная России пропустила лишь один гол в шести матчах при Валерии Карпине. За всю историю российского футбола, включая СССР и СНГ, только Павлу Садырину в сезоне-1992/1993 удавалось пропустить так же мало голов в первых шести матчах с российской сборной.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.