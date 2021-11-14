Илья Геркус: классика. Вышли отбиваться и не отбились

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение сборной России в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов.



В течение встречи россияне преимущественно отбивались. Команда Валерия Карпина нанесла всего два удара в сторону ворот соперника и ни одного удара в створ. Хорваты пробили по воротам Матвея Сафонова 19 раз, из них пять ударов пришлись в створ.



«В общем, классика. Вышли отбиваться и не отбились», — написал Геркус в своём «твиттере».



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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