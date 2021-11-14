Трабукки: Кудряшов и Жоржиньо, идите вы в…

Футбольный агент Марко Трабукки остался недоволен игрой защитника сборной России Фёдора Кудряшова и полузащитника Жоржиньо в матчах отбора ЧМ-2022. Сегодня, 14 ноября, Россия уступила Хорватии, а Италия 12 ноября сыграла вничью со Швейцарией.



«Кудряшов и Жоржиньо идите вы в…» — написал в «Твиттере» Трабукки, сопроводив текст недовольными эмодзи.



Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.



Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.

Напомним, в матче 9-го тура отбора на ЧМ-2022 между Италией и Швейцарией полузащитник «Скуадра адзурра» Жоржиньо в концовке встречи не реализовал пенальти, который мог принести его команде победу (1:1).

Новость по теме Сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022

Самый горячий контент о матче сборных Хорватии и России — в нашем «телеграме». Подписывайтесь.