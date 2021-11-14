Карпин: у многих футболистов сборной России не было желания получать мяч

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру футболистов команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Вчера как раз говорили, что каждый будет играть так, как ему позволит соперник. Нам играть в атаку не позволили – мы защищались. Почему так произошло – надо будет проанализировать и понять.



Самое главное, что не получилось, – это контригра, игра с мячом. Говорили про это, про психологию много, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут без мяча нереально. Это как раз не получилось – у команды с мячом не было передышки ни секунды. У нас были возможности, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться этого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.